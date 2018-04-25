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Львівську вчительку історії звільнили з роботи через пост до дня народження Гітлера

Юлія Шпак

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Сьогодні, 25 квітня, директор львівської школи № 100 вручив Мар’яні Батюк наказ про звільнення з роботи зі школи та трудову книжку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Ми не допустимо, аби в львівських школах працювали люди, які прославляють тих, хто вбивав мільйони українців. І Гітлер, і Сталін — це злочинці, на руках, яких кров як наших предків, так і мільйонів людей інших націй. Якщо вчителька історії цього не знає — їй не місце серед дітей», — заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, управління освіти Львівської міської ради видало наказ за результатами фактів, викладених у ЗМІ щодо заступника директора школи № 100, вчителя історії цієї школи Мар’яни Батюк. Директору школи № 100 рекомендовано звільнити Мар’яну Батюк із займаної посади. Відтак, сьогодні директор школи № 100 видав наказ про звільнення Мар’яни Батюк із займаної посади. Цей наказ було вручено Мар’яні Батюк особисто.

В процесі роботи комісії відібрано пояснення від директора школи № 100 та від заступника директора школи № 100 Мар’яни Батюк.

З метою спростування чи підтвердження даного факту, управлінням освіти вчора, 24 квітня, Мар’яні Батюк вручено лист про те, щоб вона прибула о 16.30 год 24 квітня в ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» для надання можливості завантаження копії архіву її акаунту в мережі Facebook.

Мар’яна Батюк ознайомилась з листом, однак, у визначений час не з’явилась. Враховуючи те, що відсутні будь-які факти, які підтверджують зворотнє, комісія управління освіти зобов’язала директора школи № 100 розглянути питання звільнення з роботи Мар’яни Батюк за вчинення аморального поступку, несумісного з продовженням її роботи в школі.

Сьогодні, 25 квітня, Мар’яні Батюк в приміщенні школи повторно запропоновано надати доступ до архіву її акаунту в мережі Facebook, однак, вона відмовилась це зробити.

Нагадаємо, 20 квітня у соціальній мережі Facebook на сторінці Мар’яни Батюк був опублікований допис з привітанням до дня народження Адольфа Гітлера.

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