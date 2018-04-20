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Вчителька історії у Львові опинилася в центрі скандалу через Гітлера

Дарина Смеречанська

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Сьогодні керівництво департаменту та управління освіти ЛМР здійснило виїзд у СШ № 100 для відібрання пояснень щодо допису у мережі Facebook заступника директора з виховної роботи, вчителя історії цієї школи, депутата ЛМР Мар’яни Батюк. З цього приводу в управлінні освіти ЛМР проведуть службове розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Додамо, що у Львові зчинився скандал через те, що згадана вчителька у соцмережах поширила повідомлення із привітанням Адольфа Гітлера з днем народженням, зауваживши: «Великий чоловік, як не крути». Згодом це повідомлення зникло із Facebook-сторінки освітянки. А потім вона написала спростування, мовляв, її сторінку зламали.

«Я обурена тим, що в освітянському середовищі можуть відбуватись такі речі. Обурена висловами заступника директора з виховної роботи, вчителя історії Мар’яни Батюк. Я особисто була сьогодні в навчальному закладі. Мар’яни Батюк на робочому місці не було. Оскільки вона є сьогодні черговий адміністратор, її робочий день мав би бути до 17.30. Зі слів директора, вона самовільно покинула робоче місце. З пояснень директора, що сталось, нам повідомили, що в усній формі вчитель сказала, що шкодує, що це зробила, а в письмовому поясненні написано, що вона таких дій не вчиняла.

Управлінням освіти створено комісію, розпочинається службова перевірка. Тому що, насправді, це недопустимі речі», – прокоментувала ситуацію директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.

Фото: zaxid.net

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