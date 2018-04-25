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Львів’ян кличуть у музей «Територія Терору» на перегляд короткометражних фільмів про аварію на ЧАЕС

Вероніка Рой

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Завтра, 26 квітня, о 18.00 годині у 32 річницю Чорнобильської трагедії — у музеї «Територія Терору» відбудеться показ циклу документальних короткометражних фільмів — «Тридцята весна». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Відеоісторії створені студентами Школи журналістики Українського католицького університету в межах курсу Основи відеорежисури Андрія Приймаченка.

«Хтось уперше тримав камеру в руках, хтось вперше відкрив програму для монтажу; хтось шукав історії у Зоні відчуження, а хтось знайшов їх у не заражених містах. Але всі ці історії заслуговують на увагу, бо вони — про людей, які дотичні до того, що могло стати кінцем нашого з вами дому, але не стало», – зазначають керівники проекту.

Запрошуємо всіх бажаючих послухати історії очевидців трагедії, її безпосередніх учасників та людей, які знають про Чорнобиль лише з книжок.

Вхід вільний.

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