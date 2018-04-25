Львів’ян кличуть на забіг «Україна без тютюну»

19 травня у п’яти містах України відбудеться забіг «Україна без тютюну» в рамках всеукраїнського «марафону» подій, присвячених Всесвітньому дню без тютюну, який щороку відзначається 31 травня. Про це Львівському порталу повідомили у організатори заходу.

Цьогорічною темою Дня без тютюну є боротьба з серцево-судинними захворюваннями. Куріння та малорухливий спосіб життя є одними із основних ворогів нашого серця.

Саме тому організатори забігу хочуть привернути увагу українців до теми збереження громадського здоров’я та необхідності прийняття антитютюнових законопроектів №2820 та №4030а. Долучившись до забігу, учасники зможуть висловити свою громадянську позицію за здоровий спосіб життя та Україну без тютюну.

У забігу братимуть участь народні депутати України, лідери громадської думки, лікарі та активні українці.

Програма заходу:

8:30 – розминка та флешмоб

9:00 – старт пробігу

10:00 – нагородження переможців

Місця проведення:

Київ, Оболонська набережна, збір учасників біля Свято-Покровського собору (проспект Героїв Сталінграда, 20 а) (карта).

Пробіг одночасно буде відбуватися на всіх локаціях Runday в Івано-Франківську (парк Шевченка), Одесі (парк Шевченка), Тернополі (площа перед Центральним причалом), Львові (Стрийський парк).

Дистанція: 5 км.

Участь безкоштовна. Всі учасники отримають заохочувальні подарунки, а переможці – призи.

Реєстрація обов’язкова за посиланням.

Крок 1: Зареєструйтеся (обов’язково вкажіть команду «Україна без тютюну»).

Крок 2: Роздрукуйте свій ID (QR-код).

Крок 3: Беріть участь в забігу.

Долучайтесь до події на Фейсбуці.

Контактна інформація: Оксана Левицька, ksenka77@gmail.com, (097) 813 93 44.