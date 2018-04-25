Львів’ян кличуть на забіг «Україна без тютюну»

19 травня у п’яти містах України відбудеться забіг «Україна без тютюну» в рамках всеукраїнського «марафону» подій, присвячених Всесвітньому дню без тютюну, який щороку відзначається 31 травня. Про це Львівському порталу повідомили у організатори заходу.
Цьогорічною темою Дня без тютюну є боротьба з серцево-судинними захворюваннями. Куріння та малорухливий спосіб життя є одними із основних ворогів нашого серця.
Саме тому організатори забігу хочуть привернути увагу українців до теми збереження громадського здоров’я та необхідності прийняття антитютюнових законопроектів №2820 та №4030а. Долучившись до забігу, учасники зможуть висловити свою громадянську позицію за здоровий спосіб життя та Україну без тютюну.
У забігу братимуть участь народні депутати України, лідери громадської думки, лікарі та активні українці.
Програма заходу:
8:30 – розминка та флешмоб
9:00 – старт пробігу
10:00 – нагородження переможців
Місця проведення:
Київ, Оболонська набережна, збір учасників біля Свято-Покровського собору (проспект Героїв Сталінграда, 20 а) (карта).
Пробіг одночасно буде відбуватися на всіх локаціях Runday в Івано-Франківську (парк Шевченка), Одесі (парк Шевченка), Тернополі (площа перед Центральним причалом), Львові (Стрийський парк).
Дистанція: 5 км.
Участь безкоштовна. Всі учасники отримають заохочувальні подарунки, а переможці – призи.
Реєстрація обов’язкова за посиланням.
Крок 1: Зареєструйтеся (обов’язково вкажіть команду «Україна без тютюну»).
Крок 2: Роздрукуйте свій ID (QR-код).
Крок 3: Беріть участь в забігу.
Долучайтесь до події на Фейсбуці.
Контактна інформація: Оксана Левицька, ksenka77@gmail.com, (097) 813 93 44.
Юлія Шпак