Завтра синоптики прогнозують у Львові грози і туман

Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що завтра, 25 квітня, у Львові будуть місцями грози, невеликий короткочасний дощ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Вночі та вранці 25 квітня – подекуди туман, видимістю 200–500 м. Вітер південно-західний, вночі 5–10 м/с, вдень 9–14 м/с. Температура повітря вночі 9–11º тепла, вдень 22–24º тепла.

У четвер, 26 квітня, синоптики прогнозують вночі місцями, а вдень по всій території Львова короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі 10–15° тепла, вдень 17–22° тепла.