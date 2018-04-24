Відвідувачі зоопарку «Лімпопо» скаржаться на жахливі умови для тварин. Керівництво все спростовує

Дар’я Хмельницька, відвідувачка зоопарку «Лімпопо», що у с. Меденичі Дрогобицького району, поскаржилась на санітарний стан та умови, в яких перебувають тварини. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Зоопарк Лімпопо с. Меденичі – це жахливе місце, де тварини в неволі в жахливих умовах. У ті вольєри треба посадити власників цього закладу. Всі вольєри брудні, їх не чистили купу часу, їжа гнила зіпсована всюди, сморід страшний. Тварини брудні, нестрижені альпаки, яким важко пересуватись бо на них кілограми хутра і бруду, маленькі вівці плутаються ногами в збитому хутрі, яке висить в них.

Всі без виключення тварини хворі, їм не вистачає вітамінів в раціоні харчування, в них вилазить хутро, рани на шкірі, птахи втрачають пір’я. Люди, невже так складно відповідати за ту тварину, яку ви привезли з іншого куточка світу?», – написала Дар’я Хмельницька.

Також вона зауважила, що у більшості вольєрів немає холодної води для тварин, а в деяких її взагалі немає. Частина вольєрів не закрита на замки, а зав’язана «на мотузочку».

Як зазначив у коментарі Львівському порталу власник зоопарку «Лімпопо» Сергій Костів, тварини перебувають у хороших умовах. Натомість він розповів, що знає про опубліковану скаргу у соцмережі, однак підозрює, її розмістили навмисне, аби зіпсувати імідж зоопарку.

«От в неділю, наприклад, у нас було 2000 людей. Всім все сподобалось, одній їй (Дар’ї Хмельницькій, – ред.) щось не сподобалось. До мене через це почали всі дзвонити, випитувати, чи це правда. 1 червня ми планували зробити захід до Дня захисту дітей, безкоштовно їх пускати в зоопарк. От після таких дописів вже нічого не хочеться робити, руки просто опускаються. Таке враження, що це все (скарга у Facebook, – ред.) було зроблено спеціально», – підкреслив Сергій Костів.

Зазначимо, зоопарк «Лімпопо» є найбільшим у Львівській області. Його площа становить близько 4 га. Станом на 2016 рік тут проживало понад 500 тварин.

Нагадаємо також, минулого тижня Верховна Рада провалила голосування за законопроект проти жорстокого поводження з тваринами.

Фото: Дар’я Хмельницька