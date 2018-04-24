ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові пройде фестиваль класичної гітари GuitarVik

Олена Карп'юк

|

З 1 по 6 травня у Львові триватиме ІІ Всеукраїнський фестиваль класичної гітари GuitarVik. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Фестиваль GuitarVik об’єднає найкращих гітаристів України. Це  молоді, але уже знані музиканти, лауреати численних конкурсів серед яких: Іван Федоришин, Юрій Присяжний, Артем Поздняков, Азарій Чадай-Фесик, Денис Рибальченко,Еммануїл-Іоанн Юзюк, Анастасія Шнирьова, Станіслав Синиця, Андрій Голосняк, Володимир Парацій, а також справжні «зірки» гітарного виконавського мистецтва із світовим визнанням – Харківський Гітарний Квартет, Володимир Доценко.

«Фестиваль відбуватиметься у різних локаціях міста Львова. Його відкриття передбачили у Львівському органному залі. Якщо на першому фестивалі були лише солісти-гітаристи з різних регіонів України, то цьогоріч представлять і ансамблі», – наголосив організатор ІІ Всеукраїнського фестивалю класичної гітари GuitarVik Петро Брюхін.

Основна ідея цьогорічного фестивалю – творче спілкування, обмін досвідом та концертні виступи найкращих на сьогодні виконавців на класичній гітарі в Україні.

У програмі фестивалю:

  • майстер-класи з питань гітарного виконавства та методичні поради;
  • презентація нотної збірки для гітаристів-початківців;
  • показ фільму-спогаду про В. Сидоренко;
  • концертні виступи, на яких звучатиме гітарна музика від бароко до сучасності.

Цього року Львова вперше завітає Харківський Гітарний Квартет – це творча формація молодих музикантів, метою якої є популяризація сучасного мистецтва в Україні та за її межами. Завдяки співпраці з українськими та зарубіжними композиторами квартет має у своєму репертуарі низку унікальних творів, велика частина з яких присвячена ансамблю.

Завершиться GuitarVik потужним постскриптумом – концертом Заслуженого артиста України, професора Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського Володимира Доценка.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Марія Малачинська: «На посаді виконую функції менеджера і лікаря одночасно. Це допомагає приймати ефективні рішення»
СОЛОМІЯ ГОЛОВІНА
Марія Малачинська: «На посаді виконую функції менеджера і лікаря одночасно. Це допомагає приймати ефективні рішення»

Сучасна рецепція на вході у медустанову і усміхнена адміністратор, нове обладнання, світлі, відремонтовані коридори і ма...

«Робимо чистішим місто!»: працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС вже традиційно вийшли на толоку
Вероніка РОЙ
«Робимо чистішим місто!»: працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС вже традиційно вийшли на толоку

У п’ятницю, 20 квітня, понад 100 працівників ДТЕК Добротвірської ТЕС вже традиційно вийшли на прибирання свого містечка....

Чому «АТБ» оновлює мережу?
Олександра ВОШИЦЬКА
Чому «АТБ» оновлює мережу?

Найвідоміша українська мережа продуктових маркетів працює як європейські лідери… Не так багато часу пройшло з тог...

Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам
Наталя ДУЛЯБА
Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам

1 вересня 2019 року у Львові розпочнуть тестову експлуатацію системи електронного квитка у громадському транспорті. Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...