У Львові пройде фестиваль класичної гітари GuitarVik

З 1 по 6 травня у Львові триватиме ІІ Всеукраїнський фестиваль класичної гітари GuitarVik. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Фестиваль GuitarVik об’єднає найкращих гітаристів України. Це молоді, але уже знані музиканти, лауреати численних конкурсів серед яких: Іван Федоришин, Юрій Присяжний, Артем Поздняков, Азарій Чадай-Фесик, Денис Рибальченко,Еммануїл-Іоанн Юзюк, Анастасія Шнирьова, Станіслав Синиця, Андрій Голосняк, Володимир Парацій, а також справжні «зірки» гітарного виконавського мистецтва із світовим визнанням – Харківський Гітарний Квартет, Володимир Доценко.

«Фестиваль відбуватиметься у різних локаціях міста Львова. Його відкриття передбачили у Львівському органному залі. Якщо на першому фестивалі були лише солісти-гітаристи з різних регіонів України, то цьогоріч представлять і ансамблі», – наголосив організатор ІІ Всеукраїнського фестивалю класичної гітари GuitarVik Петро Брюхін.

Основна ідея цьогорічного фестивалю – творче спілкування, обмін досвідом та концертні виступи найкращих на сьогодні виконавців на класичній гітарі в Україні.

У програмі фестивалю:

майстер-класи з питань гітарного виконавства та методичні поради;

презентація нотної збірки для гітаристів-початківців;

показ фільму-спогаду про В. Сидоренко;

концертні виступи, на яких звучатиме гітарна музика від бароко до сучасності.

Цього року Львова вперше завітає Харківський Гітарний Квартет – це творча формація молодих музикантів, метою якої є популяризація сучасного мистецтва в Україні та за її межами. Завдяки співпраці з українськими та зарубіжними композиторами квартет має у своєму репертуарі низку унікальних творів, велика частина з яких присвячена ансамблю.

Завершиться GuitarVik потужним постскриптумом – концертом Заслуженого артиста України, професора Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського Володимира Доценка.