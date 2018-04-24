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У Львові «на гарячому» спіймали серійного крадія номерних знаків

Олена Карп'юк

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У п’ятницю, 20 квітня, близько 05:00 год., поліцейські помітили підозрілого чоловіка на вулиці Залізничній. У руках він тримав автомобільні номерні знаки, а на машині, біля якої він знаходився, вони були відсутні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

«Невідомий намагався втекти, проте працівники поліції наздогнали його і при поверхневому огляді виявили у нього п’ять номерних знаків, а також паперові записки із зазначеним телефонним номером, мобільний телефон та інші речі. Поліцейські встановили його особу. Ним виявився раніше судимий 54-річний житель Івано-Франківщини», – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці з’ясували, що виявлені п’ять номерних знаків зловмисник поцупив протягом однієї ночі. Всі знаки вилучили та повернули власникам.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Зазначимо, масово красти автомобільні номерні знаки у Львові почали навесні 2016 року.

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