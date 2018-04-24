У квартирі львів’янина поліцейські знайшли гранату

У квартирі львів’янина поліцейські виявили предмет, схожий на гранату Ф-1. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

«Працівники Сихівського відділу поліції 23 квітня провели санкціонований обшук у квартирі 52-річного львів’янина, під час якого виявили та вилучили предмети, схожі на гранату Ф-1 та підривач УЗРГМ-2.Усе вилучене скеровано на експертне дослідження, встановлюється їхнє походження», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від двох до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, з 1 по 30 квітня на Львівщині триває місячник добровільної здачі зброї. Профілактичні заходи проводяться з метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових речовин, а також профілактики злочинів з їх використанням, виявлення та перекриття каналів надходження зброї у кримінальне середовище. Усі мешканці Львова та області, які протягом місячника здадуть незареєстровану зброю та боєприпаси, уникнуть кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання.