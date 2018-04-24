На кордоні з Польщею митники вилучили контрабандного одягу на більш ніж півмільйона гривень

Упродовж останніх вихідних працівники Львівської митниці ДФС запобігли двом випадкам незаконного ввезення на митну територію Україну понад шість тисяч одиниць різного одягу вартістю більш ніж півмільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Так, 22 квітня в МАПП «Шегині» митного поста Мостиська з Республіки Польщі прибуло два мікроавтобуси, водіями яких були брат та сестра з прикордоння (Львівщина). Для перетину кордону вони обрали смугу руху спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчили про відсутність товару, обов’язкового до декларування.

Але під час здійснення митного контролю у працівників митниці виникла підозра про можливе перевезення товарів, що є обмеженими для переміщення через митний кордон України, або підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. У зв’язку з цим автомобілі було виведено зі смуги спрощеного митного контролю в спеціально відведене місце.

У багажних відділеннях та салонах автомобілів було виявлено товар, який відповідно до ст. 374 МК України перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. В одному з них були жіночі та чоловічі футболки, чоловічі джинсові шорти, жіночі спортивні костюми – загалом 3 498 шт. В іншому – 2 688 шт. жіночих футболок.

Таким чином громадяни порушили встановлений порядок проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю. Їхні дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Предмети правопорушення вилучено. Справу про порушення митних правил для розгляду скерують до суду.

Фото: ДФС