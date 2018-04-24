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Мешканець Львівщини, який пограбував квартиру, проведе за ґратами понад чотири роки

Юлія Шпак

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На Львівщині за квартирну крадіжку зловмисника засудили до 4 років та 2 місяців позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Радехівською місцевою прокуратурою підтримувалось державне обвинувачення в суді стосовно 26-річного стриянина, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185(крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

«Минулоріч у січні, вказаний чоловік проник у квартиру одного із багатоповерхових будинків в м. Броди, звідки викрав гроші та матеріальні цінності. Загальна сума збитків становила близько понад 17 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура у суді довела провину зловмисника. Відтак, вироком Буського районного суду зловмиснику призначено 4 роки та 2 місяці позбавлення волі.

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