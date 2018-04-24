Археологи досліджують територію, де будуватиметься Меморіал Небесної Сотні

Археологи розпочали дослідження місця, де будуватиметься Меморіал Небесної Сотні у Львові. Йдеться про територію парку «На Валах», що простягається від Порохової вежі і до Високого замку. Про це повідомляє Рятівна археологічна служба.

За словами директора НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України Олега Осаульчука, розкопки проведуть у місцях будівництва споруд – стели, підпірної стінки та опори містка. Приблизна площа досліджень – 50 м².

«У 2016 році ми провели попередні археологічні роботи на території між вулицями Кривоноса, Замкова та Винниченка. Тоді у рекомендаціях прописали обов’язкові дослідження у місцях влаштування фундаментів перед будівництвом меморіалу. Ділянка парку є дуже цікавою, адже з одного боку вона межує з середмістям Львова, з іншого боку – з територією давнього монастиря, де під час розкопок у 1970-х роках виявили давньоруський матеріал», – пояснив Олег Осаульчук.

Замовником робіт є ЛКП «Зелений Львів». Рішення про проведення розкопок на території будівництва Меморіалу ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради 30 березня цього року.

За інформацією Львівської міської ради, тут буде створено громадський простір з меморіалізацією подій Революції Гідності. З 1 листопада 2016 року до 1 лютого 2017 року у Львові тривав конкурс, під час якого було подано 25 конкурсних проектів. Переможцями конкурсу став авторський колектив у складі Андрія Лесюка, Марії Яструбчак, Христини Пундак.

Автори проекту пропонують створити мінімалістичний простір. Основний символ – комплекс мосту та громадського середовища з площею для зборів у вигляді «шраму», прогулянкових доріжок, місця для вшанування та жалоби. Вздовж мосту мають бути розташовані п’ять плит, які є перепоною для світла. Коли перехожий рухається від одного кінця мосту до іншого, відчуває, як світла стає більше, що є символом кращого майбутнього.

Нагадаємо, львівський портал повідомляв, що 17 квітня на місці майбутнього Меморіалу заклали пам’ятну капсулу.