З початку квітня мешканці Львівщини здали правоохоронцям понад 190 одиниць вогнепальної зброї

Від початку квітня на Львівщині мешканці здали правоохоронцям 198 одиниць вогнепальної зброї. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

На Львівщині триває місячник добровільної здачі зброї, під час якого громадяни мають можливість добровільно звернутися у підрозділи поліції щоб здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби, що зберігаються незаконно, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності.

Від 1 квітня громадяни здали в підрозділи поліції 198 одиниць вогнепальної зброї. З них 86 одиниць – зареєстровані. Зокрема:

– мисливської нарізної – 19 од.;

– мисливської гладкоствольної – 153 од.;

– холодної – 24 од.

Також мешканці Львівщини здали правоохоронцям 85 спеціальних засобів, зокрема:

– газових пістолетів, револьверів – 76 од.;

– пристроїв травматичної дії – 9 од.

Нагадаємо, ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України передбачає відповідальність, зокрема, за зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Вчинення такого кримінального правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Так, частина 3 цієї ж статті передбачає звільнення від кримінальної відповідальності осіб, котрі добровільно здали зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, які вони зберігали без передбаченого законом дозволу.