У Львові виконком дав «добро» на встановлення меморіальної таблиці, яку відкрили ще вчора

Виконавчий комітет Львівської міськради сьогодні, 23 квітня, прийняв рішення про погодження встановлення інформаційної таблиці Станіславу Єжи де Туш-Лецу на вулиці Ю. Словацького, 6. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

«Погодити встановлення інформаційної таблиці Станіславу Єжи де Туш-Лецу на вул. Ю. Словацького, 6. Покласти функції замовника на проектування, виготовлення та встановлення інформаційної таблиці на громадську організацію «Український осередок міжнародного ПЕН-клубу», – мовиться у проекті рішення.

Додамо, що 22 квітня на фасаді будівлі, що на вулиці Словацького, 6, урочисто відкрили меморіальну таблицю відомому польському письменнику Станіславу Єжи де Туш-Лецу.