У Львові відкрили меморіальну таблицю польському письменнику Станіславу Єжи Лецу

Сьогодні, 22 квітня, на фасаді будівлі, що на вулиці Словацького, 6, відкрили меморіальну таблицю відомому польському письменнику Станіславу Єжи де Туш-Лецу. Участь у відкритті взяли також сини Станіслава Єжи Леца –Томаш Лец та Ян Лец. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Меморіальну таблицю встановили на будівлі, де у 1920-1934 і 1939-1941 роках мешкав видатний львів’янин, польський поет і афорист Станіслав Єжи де Туш-Лец (літературне ім’я Станіслав Єжи Лец).

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять за допомогою інформаційної таблиці одного із найвидатніших синів львівської землі, поета, афориста Єжи Леца. Таблиця містить фото, текст українською, англійською мовами, і один із його найцікавіших афоризмів, який говорить про те, що він хотів би бути локальним письменником, що йому цього вистачить, бо він і так світовий письменник», – розповів письменник, член ПЕН-клубу Андрій Павлишин.

Зазначимо, Станіслав Єжи де Туш-Лец народився у Львові у 1909 році, помер у Варшаві в 1966 році. Навчався у Львівському університеті, тут дебютував поезіями, співпрацював у різних довоєнних часописах.

Упродовж 1947-1966 років створив близько 5 000 філософських парадоксів-афоризмів, об’єднаних загальною назвою «Незачесані думки», частково перекладені українською ще за життя поета його приятелем Ігорем Костецьким і опубліковані в журналі української діаспори «Сучасність». Афоризми Станіслава Єжи Леца вважаються у сучасній Європі класичними зразками жанру, публікуються щороку багатотисячними накладами.