У Львові чорнобильцям нададуть одноразову матеріальну допомогу

До 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи (26 квітня), місто виплатить одноразову матеріальну допомогу постраждалим внаслідок аварії та ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Таку допомогу загалом отримає 1861 людина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, згідно з розпорядженнями міського голови №135 від 10.04.2018, одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету м. Львова нададуть громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 1-ї категорії та ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС 2-ї та 3-ї категорії-мешканцям, які зареєстровані у м. Львові та перебувають на обліку у відділах соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.

Зокрема, допомогу отримають:

– громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 1-ї категорії – 883 особи по 700 грн. кожен

– ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС 2-ї категорії – 832 особи по 700 грн. кожен

– ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС 3-ї категорії – 146 осіб по 500 грн. кожен.

Загальна сума виплат – 1 273 500 грн.

Зазначимо, що торік громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 1-ї категорії та ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС 2-ї категорії отримували цю допомогу в розмірі 500 грн. кожен, а ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС 3-ї категорії – по 300 грн. кожен.