П’яному прокурору, який насмерть збив 64-річного чоловіка, оголосили підозру

Прокуроку, що у п’ятницю, 20 квітня, у Старосамбірському районі насмерть збив 64-річного пішохода, оголосили про підозру. Про це сьогодні, 23 березня, під час брифінгу повідомив очільник прокуратури Львівської області Юрій Квятківський, передає кореспондент Львівського порталу.

«29-річний прокурор Мостиського відділу Городоцької районної прокуратури, керуючи автомобілем ВАЗ 2114, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожні знаки, які були на відрізку дорожнього шляху та здійснив наїзд на пішохода 1954 року народження, який загинув на місці ДТП. Було проведено огляд місця події, всі дані відправлені на експертизу. Також медики виявили у крові водія алкоголь», – нагадав головний прокурор області.

За його словами, підозру прокурору Мостиського відділу районної прокуратури оголосили сьогодні вранці.

«На сьогоднішній день прокурору Мостиського відділу районної прокуратури оголошено підозру за статею 286 ч.2 КК України. Також прокуратура звернулась до Галицького суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від посади. У суді для водія вимагатимуть міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт», – зазначив Юрій Квятківський.

Окрім цього, головний прокурор області зазначив, що смертельна ДТП сталася за межами населеного пункту, на смузі руху автомобіля та поза пішохідним переходом.

«Наразі невідомо, з якою швидкістю рухався водій. Він каже, що рухався у межах дозволеної швидкості. Але швидкість руху автівки вже встановлюватиме експертиза. Автомобіль був вилучений з місця пригоди та відвезений на штрафмайданчик. Наразі водій перебуває у лікарні з забоєм руки після ДТП», – додав він.