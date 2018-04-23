Місцева влада зможе обмежувати продаж алкоголю

Президент Петро Порошенко дозволив надати органам місцевого самоврядування право обмежувати продаж алкоголю в певний час доби. Про це свідчать дані на офіційному сайті Верховної Ради стосовно законопроекту№3149, який народні депутати ухвалили у березні, передає Українська правда.

«Сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений згідно їх рішення час доби», – йдеться зокрема в тексті закону.

Обмеження не поширюються на ресторанне господарство. Порушення заборони торгівлі алкоголем тягнутиме за собою адміністративну відповідальність.

Покарання, передбачене Кодексом про адміністративні правопорушення, – накладення штрафу від 30 (510 гривень) до 100 (1,7 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон набуває чинності в наступний день після опублікування.

Додаткові заборони продажу алкоголю у нічний час існують зокрема у таких містах як Львів, Івано-Франківськ, Черкаси, Ужгород, Луцьк, тощо.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна Рада прийняла законопроект про те, що органи місцевого самоврядування зможуть на законних підставах встановлювати обмеження продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв в певний час доби в межах своїх територій.