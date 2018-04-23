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Львів’ян запрошують у музей історії релігії на виставку «Четвертий вимір»

Юлія Шпак

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У середу, 25 квітня, у Львівському музеї історії релігії презентують виставку «Четвертий вимір» творчої групи «Арт-Хотин». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

В експозиції виставки картини –  «Чаша добра» і «Кульбабки» Івана Кириленка, «Мій янгол» і «Натхнення» Валентини Козяр, «Замріяна» і «Лірична» Миколи Кириленка та багато інших.

Творча група «Арт-Хотин» (саме так художники назвали свій мистецький колектив) професійно відображає характерні риси живопису одеської і львівської  шкіл у поєднанні з колоритом Буковини, своїм світоглядом митця. Це своєрідна художня мова сучасного мистецтва.

Проект «Четвертий вимір»  – це вимір духовності, де кожна робота змушує глядача замислитися над окремими аспектами життя, це звернення до внутрішнього світу людини, до пізнання свого Я.

Художники є учасниками всеукраїнських і міжнародних арт-фестивалів, симпозіумів, виставок, аукціонів. Їхні твори зберігаються у приватних колекціях, музеях України і за кордоном.

Відкриття виставки «Четвертий вимір»  – у середу, 25 квітня, о 17 годині. Виставка діятиме до 14 травня.

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