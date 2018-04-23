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Зі Львова до Румунії екстрадували турка, якого розшукували за відмивання грошей

Юлія Шпак

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До Румунії екстрадували громадянина Туреччини, розшукуваного за відмивання грошей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

«Минулоріч 26 червня у Львові працівники Залізничного відділу поліції затримали громадянина республіки Туреччина. Як з’ясувалось, зловмисник розшукувався компетентними органами Румунії за відмивання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом», – йдеться у повідомленні.

Перевіривши усі обставини, Міністерством юстиції України прийнято рішення про екстрадицію цього громадянина, процедуру якої розпочала прокуратура Львівської області.

Зазначається, що на даний час вказану особу видано іноземним правоохоронцям для відбування покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Довідково: В Україні вказане злочинне діяння кваліфікується за ст.209 КК України «легалізація (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом», за його вчинення передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’ятнадцяти років.

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