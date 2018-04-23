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«Читай, юність!». На Львівщині стартував молодіжний бібліокараван

Дарина Смеречанська

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Протягом 23-25 квітня проходитиме Всеукраїнський молодіжномий бібліокараван «Читай, юність!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Бібліокараван спрямований на підвищення інтересу громади до бібліотечної інформації та послуг, а також популяризацію бібліотечних ресурсів.

Саме тому 24-25 квітня відбудеться круглий стіл «Бібліотека для юнацтва в умовах децентралізації: нові завдання та нові функції», організаторами якого є Міністерство культури України, Державна бібліотека України для юнацтва та Львівська обласна бібліотека для юнацтва.

 

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