В Україну насуваються заморозки

Синоптики попередили, що в ніч на понеділок, 23 квітня, в Україну прийдуть заморозки. Про це йдеться на сайті Українського гідрометеорологічного центру, передає Львівський портал.

Завтра на території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Втім уночі та вранці 23 квітня у західних, Чернігівській та Сумській областях місцями будуть заморозки – від нуля до -2 градусів морозу.

У Львові та області завтра синоптики прогнозують від 3 до 5 градусів тепла вночі, вдень стовпчик термометру підніметься до +23 градусів. Також можливі грози.