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У США закликали Україну створити Антикорупційний суд та підвищити тарифи на газ

Олена Карп'юк

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Виконувач обов’язків Держсекретаря США Джон Салліван закликав Україну подвоїти зусилля щодо впровадження реформ, створити незалежний Антикорупційний суд та підвищити тарифи на газ. Про це пише УНІАН, передає Львівський портал.

 

Коментуючи зустріч Саллівана з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, речниця Держдепу США Хізер Науерт зазначила, що Салліван підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії.

Зазначається, що Салліван закликав Україну «подвоїти зусилля з впровадження реформ, дотримуватись програми МВФ – змінити законодавство задля створення по-справжньому незалежного Антикорупційного суду та підвищити тарифи на газ до рівня імпортного паритету».

Нагадаємо, 28 березня цього року Кабінет міністрів України прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня.

Зараз ціна на газ для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, – 6958 гривень за тисячу кубометрів.

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