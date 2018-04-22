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У Львові сталися відразу два обриви ліній електропередач: трамваї курсують зі змінами

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 22 квітня, у Львові виникли відразу два обриви ліній електропередач – на вул. Мечникова-Личаківська та на вул. Івана Франка. Через це трамваї курсують за зміненими маршрутами. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії міста.

 

«Згідно з інформацією ЛКП «Львівелектротранс», стався обрив трамвайної лінії на Мечникова-Личаківська (біля церкви) – простій трамваїв №2, а трамвай №7 їде за маршрутом №6.

Також обрив на вул. Франка: зі змінами курсують трамваї №1, 3, 9, а трамвай №8 курсує лише до вул. Мушака», – йдеться у повідомленні.

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