Працівники Львівської галереї мистецтв отримуватимуть більшу зарплату

Для працівників Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького та Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» (Чернігівська область) Уряд встановив додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів шляхом доповнення відповідного Переліку національних закладів культури. Про це пише «Музейний простір», передає Львівський портал.

«Проект постанови підготовлено з власної ініціативи Міністерством культури України з метою упорядкування умов оплати праці та підвищення окладів працівників згаданих національних закладів до рівня їхніх колег», – йдеться у повідомленні.

Підставою для такого рішення стало те, що Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького є одним з найбагатших музеїв України, збірка якого налічує понад 62 тисячі творів світового та національного мистецтва від античних часів до наших днів, отримала статус національної 23 жовтня 2009 року.

А національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» є визначним комплексом пам’яток історії, культури та природи в місті Батурин та становлять особливу історичну, наукову і культурну цінність. Заповідник отримав статус національного 16 листопада 2007 року.