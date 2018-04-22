Найкращі танцівники області влаштували в центрі Львова «Хореографічну феєрію»

Сьогодні, 22 квітня, у центрі міста Львова біля пам’ятника Тарасові Шевченку вперше з нагоди відкриття «Етнофестивалю гостинності-2018» відбулась масштабна «Хореографічна феєрія». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У святі танцю сьогодні зійшлися понад 250 учасників, серед яких кращі колективи Львівщини: «Первоцвіт» Золочівського районного народного дому, «Арніка» Буського районного народного дому, «Звенигород» Пустомитівського району, «Молодість» Червоноградського міського народного дому та багато інших.

Разом із цим хореографічним заходом й стартував «Етнофест гостинності-2018», у якому кожен із районів Львівщини презентуватиме свою мистецьку програму.