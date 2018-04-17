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Біля пам’ятника Шевченку львів’янам покажуть «Хореографічну феєрію»

Юлія Шпак

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У неділю, 22 квітня о 14:00 год у центрі міста Львова біля пам’ятника Тарасові Шевченку вперше з нагоди відкриття «Етнофестивалю гостинності-2018» відбудеться масштабна «Хореографічна феєрія». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«У святі танцю зійдуться найкращі танцюристи всієї області, разом з цим хореографічним заходом стартує «Етнофест гостинності-2018», де кожен з районів презентуватиме мистецьку програму у інший район. Упродовж 3 місяців кожен куточок області матиме можливість запрезентувати своє мистецтво та ознайомити усіх зі своєю творчістю», – розповіла директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Мирослава Туркало.

У заході візьмуть участь понад 250 учасників, серед яких кращі колективи Львівщини: «Первоцвіт» Золочівського районного народного дому, «Арніка» Буського районного народного дому, «Звенигород» Пустомитівського району, «Молодість» Червоноградського міського народного дому та багато інших.

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