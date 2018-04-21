ЗНО для вступу на магістратуру-2018: все, що потрібно знати

Міністерство освіти і науки визначило, як цього року будуть організовані та проведені вступні випробування до магістратури, що проходитимуть за технологією ЗНО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Цьогоріч вступне випробування з використанням технології ЗНО складатимуть вступники на такі спеціальності:

«Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»),

«Соціальні та поведінкові науки»,

«Журналістика»,

«Право»,

«Сфера обслуговування»,

«Міжнародні відносини».

Вступники до магістратури «Права» та «Міжнародного права» складатимуть:

єдиний вступний іспит з іноземної мови – англійської, або німецької, або французької, або іспанської. Тести міститимуть частини «Читання» та «Використання мови»;

єдине фахове вступне випробування з Права та Загальних навчальних правничих компетентностей. Блок «Право» містить тест з 8 дисциплін (конституційне, адміністративне, цивільне, цивільне процесуальне, кримінальне, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини). Другий блок включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення, критичне мислення, логічне мислення.

Натомість вступники до магістратури за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування» та «Міжнародні відносини» складатимуть лише єдиний вступний іспит з іноземної мови.

«У 2018 році технології зовнішнього незалежного оцінювання використовують для вступу до магістратури зі спеціальностей «Право» і «Міжнародне право». На цьому етапі МОН переходить від пілотування такого формату вступних випробувань, як це було в 2016 і 2017 роках, до їх регулярного використання. Водночас, єдиний вступний іспит з іноземної мови запроваджується в порядку пілотування для вступу на низку гуманітарних спеціальностей. Метою цих новацій є забезпечення доброчесності при вступі до магістратури, підвищення якості магістерської підготовки у закладах вищої освіти», – зазначив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Реєстрація учасників ЗНО для вступу на магістратуру почнеться 14 травня і триватиме до 18:00 год. 5 червня. Іспит з іноземної мови відбудеться 11 липня, а з права та правничих компетентностей – 13 липня.

Для реєстрації вступнику треба буде звернутися до приймальної комісії одного з обраних ним вишів. Підтвердженням реєстрації є виданий комісією екзаменаційний листок. Після цього на сайті УЦОЯО для кожного зареєстрованого вступника створюватимуть кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

У цьому кабінеті, зокрема, буде розміщена запрошення-перепустка з інформацією про пункт тестування. Воно почнеться о 10:00 год., допуск до пункту буде відкритий за 45 хвилин, а закритим за 10 хвилин до початку.

Для участі у тестуванні вступник має пред’явити:

екзаменаційний листок; документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку); запрошення-перепустку.

Результати тестування також розміщуватимуться в електронних кабінетах учасників на сайті УЦОЯО.

На бюджет надання рекомендацій для зарахування відбудеться до 13 серпня, а саме зарахування – до 20 серпня (12:00 год).

Детальніше із порядком організації та проведення випробувань для вступу на магістратуру у 2018 році можна ознайомитись тут.

Фото: УНІАН, УЦОЯО