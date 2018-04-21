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СБУ викрила російського шпигуна на стратегічному об’єкті Міноборони

Олена Карп'юк

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Співробітники контррозвідки Служби безпеки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ викрили працівника одного зі стратегічних підприємств Міністерства оборони на шпигунській діяльності на користь Російської Федерації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ України.

 

«Правоохоронці встановили, що уродженець Російської Федерації, полковник запасу Збройних Сил України, у липні 2017 року під час перебування у близьких родичів на території Росії був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки. За грошову винагороду він здійснював збір даних для передачі російським кураторам інформації з обмеженим доступом у сфері оборони нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Спецслужб Росії цікавила інформація щодо виконання державних оборонних замовлень та розробок новітніх авіаційних систем виявлення безпілотних літальних апаратів, що використовуються в зоні АТО.

Крім того, на виконання завдання представника збройних сил Росії агент намагався придбати безпілотний літальний апарат українського виробництва з метою подальшої його передачі країні-агресору для здійснення повітряної розвідки.

Оперативники спецслужби задокументували, що зв’язок із «кураторами» шпигун здійснював під час поїздок на територію Росії та за допомогою листування електронною поштою, а після виконання «завдань» зловмисник планував виїхати до країни-агресора та отримати російське громадянство.

Встановлено, що за сприяння співробітника розвідки Російської Федерації громадянин України уже отримав посвідку на проживання в Росії та переоформив військову пенсію для її отримання на російській території.

«Співробітники СБУ затримали шпигуна у Києві на робочому місці. Під час проведення обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність», – підкреслили в Службі безпеки України.

Наразі затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) тривають слідчі дії.

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