На Львівщині розшукують горе-водія, який збив велосипедиста і втік

Львівські поліцейські розшукують водія, який вчора, 20 квітня, близько 21:00 год., у селі Добросин Жовківського району збив велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як з’ясували правоохоронці, невідомий водій невстановленого автомобіля збив велосипедиста, 14-річного мешканця Жовківського району, після чого втік із місця події.

Внаслідок ДТП хлопця госпіталізували з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні рани тулуба, рана лівого коліна».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.

Наразі поліцейські встановлюють особу водія-втікача та його місцезнаходження, з’ясовують обставини ДТП. Всіх очевидців аварії просять телефонувати на оперативну лінію 102 або звернутися у найближчий відділ поліції.