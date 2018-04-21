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Фестиваль освіти у Львові зібрав понад 400 вчителів зі всієї України

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 21 квітня, стартував фестиваль освіти у Львові «Вчителі Майбутнього». На захід приїхали близько 400 вчителів з десятьох областей України, є також гості з Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Фестиваль триватиме два дні на території !FESTrepublic. У програмі лекції з філософії освіти, майстер-класи, ярмарок освітніх технологій та презентації освітніх проектів, а також дискусії та вечірки.

Серед спікерів фестивалю «Вчителі Майбутнього» є: Павло Хобзей, заступник Міністра освіти і науки, Інна Большакова та Марина Пристінська, авторки та тренери програми перепідготовки вчителів початкових класів, експерти Громадської Спілки «Освіторія», Марина Вострова, психолог, Міжнародний інститут інтегрального розвитку, Стас Дрогаєв, експерт Лабораторії освітніх змін, Impact Hub Odesa.

Фестиваль організовують за підтримки департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та управління освіти Львівської міської ради.

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