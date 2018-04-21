Де та як на дорогах Львівщини латають ями

Сьогодні за кошти на експлуатаційне утримання на дорогах Львівщини ліквідовують аварійні ямковості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі автомобільних доріг у Львівській області.

Дорожники на Львівщині латають ями таких на дорогах:

ділянка автомобільної дороги Р-39 Броди – Тернопіль (ін’єкційно-струменевий метод);

траса Броди – Червоноград, ділянка с.Збруї – с. Станіславчик (влаштування асфальтобетонного покриття суцільними картами);

траса М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, на ділянці об’їзна м. Жовква (покриття суцільними картами).

«Ямковий ремонт дорожнього покриття є вкрай необхідним для безпеки дорожнього руху транспортних засобів та пішоходів. Критика громадян, на жаль, є актуальною щодо ямкового ремонту доріг, адже цього ремонту вистачає не більше, ніж на 6 місяців.

Фінансування, яке надходить для ремонту автомобільних доріг експлуатаційного утримання, є недостатнім для проведення на кожній ділянці дороги капітального та поточного ремонтів. Їх проводять на найбільш зруйнованих ділянках доріг, де ямковий ремонт покриття недоцільний», – йдеться в повідомленні служби автомобільних доріг.