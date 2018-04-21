Чемпіонат України Героїв АТО: як у Винниках бійці в футбол грали

Сьогодні, 21 квітня, у Винниках урочисто стартував Відкритий чемпіонат України Героїв АТО. В турнірі взяла участь львівська футбольна команда воїнів АТО «Крила АТО». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Футбольний турнір, участь у якому взяли десять команд, відбувся на стадіоні ім. Б. Маркевича у Винниках.

Під час турніру команда зі Львова, ФК «Крила АТО», зіграла матч із ФК «Легіон НАСВ».

«Без перебільшення, на цьому полі присутня гордість нашої держави –люди, які проявили неабиякий патріотизм, мужність, героїзм, захищаючи нашу країну. Великий вам усім уклін за те, що ми зараз можемо спостерігати за цією грою», – зазначила представниця управління молоді та спорту міськради Львова Ксенія Пилипів.