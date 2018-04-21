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Частині Львова вимкнули воду. Перелік вулиць

Олена Карп'юк

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Через ліквідацію витоку на вул. Бодянського, 36, сьогодні, 21 квітня, орієнтовно до 14:00 год., мешканцям 13 вулиць у місті призупинено подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії міста Львова.

 

Відтак протягом половини дня без води залишаться мешканці:
вул. Бодянського – всі будинки
вул. Бринського – всі будинки
вул. Васильченка – всі будинки
вул. Гнатевича – всі будинки
вул. Крайня – всі будинки
вул. Металістів – всі будинки
вул. Новознесенська – всі будинки
вул. Польова – всі будинки
вул. Помірки – всі будинки
вул. Тарнавка – всі будинки
вул. Черкаська – всі будинки
вул. Юнацька – всі будинки
вул. Хмельницького – буд. 163, 165, 167, 173, 175, 177, 179, 187, 187а, 187б, 189, 191, 195, 199, 201, 203.

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