Завтра у Львові стартує пластовий фестиваль

У Львові протягом 21-22 квітня збереться понад дві тисячі пластунів, щоби позмагатись у різноманітних конкурсах, показати свої таланти, поспівати пісень, побути акторами, а й навіть позмагатись у відеоіграх. Цей величезний арсенал подій та конкурсів відбудеться у межах традиційного Дня Пластуна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Тема цьогорічного пластового фестивалю напряму пов’язана з морською спеціалізацією, оскільки Головною Пластовою Булавою 2018 рік визнано Роком Морського Пластування. Чому це так? Тому що 29 квітня відбудеться 100-ліття від часу першого підняття прапора Української Держави на кораблях Чорноморсього Флоту. Саме тому, щоб відсвяткувати історичне значення цієї героїчної акції, День Пластуна також має морську тематику. Усі конкурси будуть повністю пов’язані з цією темою, до речі, змагань цього року буде дуже багато: від щорічного театрального конкурсу і аж до конкурсу винаходів і пластового шведінгу, що відбудуться вперше. Окрім цього, пластуни позмагаються у конкурсі акустичної пісні, конкурсі стенд-апів, Gameroom«Dota 2» та Gameroom«Hearthstone».

Урочисте відкриття заходу відбудеться об 11:30 год. Захід проходитиме у виставковому центрі «Південний-EXPO».

Відтак, пластуни позмагаються у таких конкурсах: театральний конкурс, фотоконкурс, конкурс акустичної пісні, інтелектуальний змагання, Містер і міс Дня Пластуна, танцювальний конкурс, конкурс відео презентацій, конкурс інсталяцій, стенд-ап конкурс, інстаконкурс, game-room, літературний конкурс, конкурс винаходів, конкурс пластового шведінгу.

Довідка

Фестиваль пластової творчості «День пластуна» — мистецька акція, яку традиційно проводить НаціональнаскаутськаорганізаціяУкраїниПласт у Львові з 1992 року. Заснували її члени пластового куреня «Лісові Чорти» Славко Козак, Нестор Дацишин, Олександр Яворський, В’ячеслав Олійник та інші.

29 листопада 1992 року на Погулянці у Львові відбувся перший День Пластуна – Фестиваль пластової театральної творчості. Комендантом заходу став ст. пл. Ярослав Козак. З того часу, фестиваль відбувався кожного року, здобув велику популярність серед пластунів та випадкових гостей свята. Акція і досі фактично є найбільшим заходом в Україні, що проводить Пласт.