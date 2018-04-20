У Краковці затримали контрабанду цигарок та хабарника

Прикордонники відділу «Краківець» попередили два випадки переміщення через кордон контрабанди тютюну у сховках та не пропустили в Україну іноземця, який намагався дати хабара. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

За даними відомства, впродовж вчорашньої доби, в пункті пропуску «Краківець», що на українсько-польському кордоні, прикордонники виявили двоє схованок в автомобілях, що прямували до Польщі, в яких перевозились контрабандні цигарки. У першому випадку з мікроавтобусу Рено під керуванням 37-річного мешканця Рівненщини правоохоронці вилучили 210 пачок цигарок.

Згодом на поглиблену перевірку було направлено вантажівку з паливними гранулами. З-під настилу підлоги причепу прикордонники дістали 920 пачок тютюнових виробів. В обох випадках цигарки були вилучені представниками ДФС України.

Крім того, в пункті пропуску було зафіксовано чергову спробу підкупу прикордонника під час виконання службових обов’язків з охорони державного кордону. В’їжджаючи в Україну, виходець з Вірменії надав на паспортний контроль документ особи без громадянства виданий у Франції. Візової відмітки України у подорожнього не було, тому прикордонник прийняв рішення про відмову у пропуску. Натомість чоловік спробував вручити правоохоронцю винагороду у розмірі 100 євро аби таки перетнути кордон.

Чоловіка було передано представникам Нацполіції України, попередньо зафіксувавши всі докази вчинення кримінального правопорушення.