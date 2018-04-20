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Мешканця Львівщини, який продавав наркотики, триматимуть під вартою

Юлія Шпак

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На Львівщині триматимуть під вартою продавця наркотичних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

У відомстві зазначають, що в порядку ст. 208 КПК України затримано жителя м.Золочева, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

«Встановлено, що 46-річний чоловік неодноразово продавав іншому місцевому мешканцю таблетки «Субутекс», що містять наркотичний засіб бупренорфін. На даний час, зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

За вчинене правопорушник може потрапити за ґрати до 10 років, а також йому загрожує конфіскація майна.

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