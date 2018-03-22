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У Львові ліквідували 9 парковок

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 22 березня, під час сесії Львівської міської ради депутати офіційно ліквідували 9 невеликих парковок, більшість із яких розташована у центрі міста. «За» відповідне рішення проголосували 50 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Першочергово планувалось закрити у Львові 11 парковок, однак під час обговорення депутати вилучили із загального переліку дві парковки – на вул. Дудаєва (20 паркомісць) та навул. І. Тиктора (11 паркомісць).

Відтак згідно з пропозицією управління транспорту Львівської міськради депутати вилучили такі парковки із переліку земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів:

  • вул. ак. Гнатюка, 6 (21 паркомісце) – у зв’язку з будівництвом у зоні паркування готелю;
  • вул. ак. Гнатюка, 2 (3 паркомісця) – у зв’язку з рішенням комісії з безпеки дорожнього руху;
  • вул. Михальчука (8 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;
  • вул. Леся Курбаса (7 паркомісць, 5 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;
  • вул. Липова Алея, 5 (41 паркомісце) – у зв’язку з продажем ділянки на аукціоні;
  • вул. Сербська (7 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;
  • вул. Арсенальська, 3 (6 паркомісць) – у зв’язку з облаштуванням пішохідної зони;
  • вул. Наливайка, 6 (5 паркомісць) – вилучення зі службового паркування з подальшим облаштуванням зони для платного паркування.

Водночас на прохання суб’єктів господарювання Львова на вул. О. Нижанківського, 5 облаштують службову міні-парковку на 5 паркомісць до початку проведення реконструкції вулиці.

А на майданчику, що на вул. Наукова, 2-Б, збільшили кількість паркомісць із 9 до 18.

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