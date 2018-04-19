У Львові можна буде сфотографуватися з Кубком Ліги чемпіонів

У межах підготовки до проведення фіналів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів, трофеї зможуть побачити футбольні вболівальники у шести містах України, серед них і Львів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

До Львова трофеї прибудуть 30 квітня. Їх виставлять у сквері між вулицями Підвальна та Винниченка (парк «На Валах») біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу. Побачити та сфотографуватися із чемпіонськими трофеями можна буде між 17:00 та 21:00 годинами.

Зазначимо, мандрівка кубків Україною триватиме 10 днів. Відтак, окрім Львова, футбольні трофеї побувають у Маріуполі (22 квітня, 16.00 – 20.00, Театральна площа), Дніпрі (23 квітня, 13.00 – 19.00, Фестивальний причал біля Кулі бажань), Харкові (26 квітня, 13.00 – 20.00, площа Конституції біля історичного музею) та Одесі (29 квітня, 10.00 –15.00, локація уточнюється). Стартуватиме ж показ Кубків в Україні 21 квітня о 12.00 на Майдані Незалежності в Києві. Із 13:00 до 19:00 години кияни та гості міста матимуть можливість зробити пам’ятні фото з призами найпрестижніших європейських клубних футбольних змагань.