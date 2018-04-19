На Львівщині майже 60% безробітних з вищою освітою

На Львівщині 59,8% безробітних мають вищу освіту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

«Станом на 1 квітня на одну вакансію в області в середньому претендували дві особи (торік – 4). Неукомплектованими залишалися 6905 вільних робочих місць і вакантних посад. Середній розмір зазначеної у них заробітної плати становив 5,3 тис. грн. За посередництва обласної служби зайнятості роботу шукали 14,9 тис. осіб, з них 58,4% складали жінки, 39,8% – молодь віком до 35 років», – повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

Дисбаланс на ринку праці спричинений тим, що 59,8% безробітних мають вищу освіту, тоді як у банку вакансій 76,3% пропозицій працевлаштування є для представників робітничих професій. Для зменшення розбіжності між попитом і пропозицією робочої сили служба зайнятості організовує професійне навчання.

«Приміром, цього року за скеруванням центрів зайнятості 2,5 тис. безробітних здобули нову, більш затребувану на ринку праці, професію або підвищили рівень компетенції, з них 700 навчалися у Львівському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ. У цій освітній установі можна здобути фах електрогазозварника, монтера кабельного виробництва, продавця продовольчих або непродовольчих товарів, касира торговельного залу, монтажника санітарно-технічних систем і устаткування, оператора котельні, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва різних категорій, водія тролейбуса або трамвая, візажиста, перукаря, манікюрника тощо», – йдеться у повідомленні.

Упродовж трьох місяців цього року послугами центрів зайнятості скористалися 22,3 тис. безробітних (на 5,0 тис. менше, ніж у відповідному періоді торік), а працедавці задекларували 22,1 тис. вакансій (на 0,4 тис. більше, ніж у 2017 році).

Загалом у січні-березні цього року служба зайнятості допомогла знайти роботу 12,3 тис. жителям області, ще 1,0 тис. осіб залучила до виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру.