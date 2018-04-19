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На Богдана Хмельницького відкриють амбулаторію сімейної медицини

Юлія Шпак

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Сьогодні, 19 квітня, під час сесії Львівської міської ради прийняли ухвалу «Про надання комунальному підприємству «Львівська 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева» в оренду нежитлових приміщень на вул. Б. Хмельницького, 195». Там відкриють амбулаторію сімейної медицини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так,  комунальному підприємству «Львівська 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева» надано в оренду нежитлові приміщення підвалу та першого поверху, загальною площею 269,7 кв. м, на вул. Б. Хмельницького, 195, терміном на 5 років, для розміщення амбулаторії сімейної медицини.

«В цьому році плануємо відремонтувати приміщення на вул. Б. Хмельницького, 195, які надають нам, для створення амбулаторії сімейної медицини для мікрорайону Знесіння. Ця амбулаторія буде у складі 1-ї міської клінічної лікарні – тобто фактично працівників, які працюють в амбулаторії на вул. Польовій, буде переведено в нову амбулаторію», – каже начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

Як зазначила Інна Свистун, начальник управління комунальної власності ЛМР, ці нежитлові приміщення є на балансі ЛКП «Збоїща-408», є вільними та ніким не використовується.

Ухвалу підготували, розглянувши звернення комунального підприємства «Львівська 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева», та враховуючи рішення комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м. Львова.

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