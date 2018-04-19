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Львів’ян вкотре закликають не спалювати суху траву

Юлія Шпак

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У зв’язку із підвищенням температурних показників, почастішали випадки спалювання сухої рослинності на відкритих територіях. З початку року у Львові зафіксували 17 пожеж сухої рослинності, та ще 2 – на торфовищах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР вкотре закликає суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не випалювати суху траву і сміття, бо це загрожує виникненням масштабних пожеж. Адже пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини.

Необдумане випалювання сухої рослинності призводить до загибелі всього живого і може спричинити лісову пожежу, яка здатна за лічені хвилини знищити не один гектар лісу. Такі пожежі швидко поширюються, особливо у вітряні дні.

Нагадаємо, що за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків, особи, винні у підпалі, несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 170 грн до 1190 грн.

Зазначимо, що Мінприроди пропонує збільшити у кілька десятків разів штрафи за самовільне випалювання рослинності. Зокрема, пропонуються штрафи за самовільне випалювання рослинності або її залишків у розмірі від 3060 до 6120 гривень. За ці ж дії, тільки в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду, у зоні відчуження, розмір штрафів може досягати понад 12 тис грн, а для юридичних і посадових осіб понад 20 тис грн.

Вчора Львівський портал повідомляв, що від початку року через спалювання сухої трави одна людина загинула, ще одна отримала опіки.

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