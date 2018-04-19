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АТП-1 виділили більше 100 мільйонів гривень на купівлю 12-метрових автобусів

Наталя Дуляба

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ЛКП «АТП-1» із бюджету Львова виділять 100 млн 346 тис. грн на придбання 12-метрових автобусів. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 19 квітня, під час сесії Львівської міської ради. «За» проголосували 42 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Пропонуємо виділити100 млн 346 тис. грн для комунального АТП-1 на придбання 12-метрових автобусів за програмою лізингу», – розповіла директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич.

Зазначимо, нещодавно у Львівській міськраді говорили, що на придбання 12-метрових автобусів потрібно 76 млн грн. Також сьогодні депутати міськради Львова виділили 5 млн грн для ЛКП «Львівелектротранс».

Як повідомляв Львівський портал раніше, нещодавно депутати міської ради дозволили комунальному АПТ №1 придбати 150 автобусів, пасажиромісткістю не менше 100 осіб. Вартість предмета лізингу – не більше 800 млн грн. Їх АТП-1 купуватиме у двох виробників: 50 автобусів – у ТОВ СП «Електронтранс» («Електрон») та 100 автобусів МАЗ білоруського виробника.

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