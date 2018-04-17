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У Садового визначились, в кого купуватимуть 150 нових автобусів

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 17 квітня, на засіданні постійної депутатської комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики Львівської міськради погодили придбання 150 автобусів у двох виробників: 50 автобусів – у ТОВ СП «Електронтранс» («Електрон») та 100 автобусів МАЗ білоруського виробника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Зараз потрібно закрити одну з найбільших проблем Львова. Подивіться на топ-20 проблемних питань міста: основні три проблеми, які висвітлюються – це транспорт. На сьогодні близько 75% ринку автобусів – це приватні перевізники. Їхній процент виходу на маршрути 39-43%. Тому нам треба цього року купити 150 автобусів, щоб вирішити питання перевезення мешканців Львова. Один і другий виробник гарантують, що можуть поставити свої партії автобусів у зазначені терміни, тобто впродовж 2018 року», – розповів заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків.

Також депутатська комісія інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики погодила, якщо у ТОВ СП «Електронтранс» буде перевиконання замовлення, то додатково буде розглянута можливість закупівлі ще певної кількості одиниць у цього виробника.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 22 березня депутати міської ради дозволили комунальному АПТ №1 на умовах фінансового лізингу придбати 150 автобусів, пасажиромісткістю не менше 100 осіб. Вартість предмета лізингу – не більше 800 млн грн.

Також комунальному АТП-1 хочуть виділити 76 млн грн для придбання 12-метрових автобусів.

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