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34-річному мешканцю Сокаля, який намагався пограбувати житло, «світить» до шести років тюрми

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Жителю Сокаля, який намагався вчинити крадіжку, загрожує до шести років в’язниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 КК України (крадіжка) 34-річному мешканцю Сокаля.

«Цьогоріч у квітні, близько 4 години ночі, чоловік зламав замок вхідних дверей житла місцевого мешканця, проник усередину та намагався викрасти цінне майно потерпілого. Проте, зловмиснику не вдалось довести наміри до кінця, оскільки його викрив «на гарячому» господар будинку і повідомив про цей факт поліцію», – йдеться у повідомленні.

Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців, правопорушника вдалось затримати у порядку ст.208 КПК України. Крім цього, йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 2 місяці.

У разі доведення вини, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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