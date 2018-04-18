Синоптики застерігають про надзвичайну пожежну небезпеку та пориви вітру

Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що 19 квітня у Львові – місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с. Також по території Львівської області впродовж 18 – 21 квітня збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Так, 19 квітня у Львові буде сонячно. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 5 – 7° тепла, вдень 17 – 19° тепла. Видимість добра.