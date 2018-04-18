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Палац мистецтв запрошує львів'ян на «Екзистенцію»

Дарина Смеречанська

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У Львівському палаці мистецтв 22 квітня – 6 травня відбудеться виставка малярства «Екзистенція» народного художника України, дійсного члена Національної академії мистецтв України, академіка, члена Національної спілки художників України Анатолія Мельника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради

 

Як наголошують організатори, цей мистецький проект «Екзистенція» – це не просто презентація творчого доробку автора за останній період. Метою проекту є своєрідний дискурс на тему людини, її духовних орієнтирів, що демонструється в доступних почуттєвому сприйняттю формах, лініях, силуетах, кольорах. Складні поняття людського буття та його оточення автор зображує мовою живопису.

Керівник проекту – Любомир Медвідь, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка народний художник України, дійсний член Національної академії мистецтв України, академік.

На виставці у Палаці мистецтв буде представлено близько сотні сюжетно-тематичних робіт, виконаних у техніці олійного малярства, в яких розкривається особистісна сутність людини з її унікальною, психоемоційною неповторністю.

Прикметною рисою малярських творів А. Мельника є авторське образно-філософське тлумачення існування сучасного світу. Ця риса простежується впродовж усієї творчості художника.

За словами куратора проекту «Екзистенція» Ольги Луковської, кандидата мистецтвознавства, заступника директора ЛПМ з науково-мистецької діяльності, експозицію доповнять декоративні композиції на тему природи, зображення якої у картинах митця маєінтелектуальний підтекст. «Особливо актуальним для Анатолія Мельника є поняття простору, розуміння його як простору екзистенціальної дії. Використовуючи різноманітні живописні засоби, художник апелює не лише до свідомості, але й до підсвідомих образів і міркувань», – каже Ольга Луковська.

Виставка буде супроводжуватися різноманітними заходами. Зокрема, на відкритті глядачі матимуть можливість не лише побачити живописні твори, а й особисто поспілкуватися з автором, а також почути камернийоркестр «Академія» під керівництвом народних артистів України Артура Микитки та ІгораПилатюка. У рамах проекту передбачено теж авторські лекції про сучасне мистецтво та кураторські екскурсії для студентської молоді мистецьких вузів Львова.

 

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