На Львівщині відкрили після реставрації старовинну дерев’яну церкву

Сьогодні, 18 квітня, у селі Дернів Кам`янко-Бузького району відкрили відреставровану дерев’яну церкву 17 століття. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Церква святого Микити у селі Дернів зведена зі соснових брусів в 60-х роках XVII ст. у стилі галицької школи народної архітектури та належить до пам’яток архітектури національного значення. Дата будівництва храму вирізьблена просто на одвірку дверей. Зараз церква збережена в автентичному вигляді – тризрубна, одноверха, без прибудов і дуже компактна за розмірами.

«Сьогодні направду велике свято. Значення реставрації цієї архітектурної, культурної, духовної пам’ятки просто безцінне. Це місце завжди збирало багато людей, і без людей приведення до належного стану цього храму було б неможливим. Разом ми зможемо ще не одну церкву реставрувати. Тримаймося разом – тільки так ми дійдемо до і до нашої спільної перемоги»,-зазначила заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук.

В 2016 році на реставрацію церкви виділили 500 тис грн, враховуючи співфінансування з районного бюджету 150 тис грн. У 2017 році – ще 330 тис грн.

«Цей храм перебуває на балансі в департаменту архітектури і він уже включений в туристичний маршрут. Тут є частини фресок на стінах, які теж треба дослідити. загалом на заході України є понад 400 дерев’яних пам’яток, кожна з яких має свою історію», – розповіла в.о. директора департаменту архітектури та містобудування Оксана Ткачук.

У церкві замінили перекриття, реставрували хрести, замінили вікна, підлогу, понизили рівень ґрунту навколо церкви і благоустрій, а також облаштували новий блискавкозахист та вогнезахисну обробку.

«Церква була у жалюгідному стані, тому треба було робити як першочергові протиаварійні укріплюючі роботи, так і реставраційні. Основні конструктивні елементи – це бруси стін, які з часом прогнили, тож їх значною мірою довелося міняти. Всередині храму ми розчистили стіни, щоб зберегти стінопис 19 століття, відновили підлогу, двері. Тепер треба просто цю пам’ятку оберігати, щоб її зберегти», – наголосив головний архітектор проекту реставрації церкви Сергій Піньковський.

Останній раз храм реставрували у 1977 році під керівництвом архітектора Богдана Кіндзельського. У 2012 році інститут «Укрзахідпроектреставрація» (ГАП С.Піньковський) виготовив проектно-кошторисну документацію на реставрацію храму на замовлення відділу культури і туризму Кам’янка-Бузької РДА.

Фото: ЛОДА