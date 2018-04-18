Львів'ян просять прихистити на нічліг 300 паломників із різних країн

У Львові вперше в Україні з 27 квітня до 1 травня 2018 року відбудеться зустріч молодих християн, яку організує спільнота Тезе (Франція). Ця подія збере у Львові близько 2 тисяч паломників різних християнських конфесій з усієї Європи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Усіх охочих запрошують до участі – безпосередньо долучитись до молитовних зустрічей, а також бути волонтерами – прийняти у себе паломників з інших країн та міст, адже потрібно ще близько 300 місць для ночівлі молодих паломників. Волонтери Тезе напрацювали програму зустрічі та активно працюють над поселенням учасників.

«В Україну на таку зустріч приїжджаємо вперше. Ця зустріч має на меті молитися разом з молодими людьми з Європи, світу, з України за мир, за спокій, за єднання, яке нам потрібне в нашому житті. Треба подякувати місту, яке сприяє, допомагає нам у приготуванні цієї зустрічі. Не потрібно нічого великого, щоби стати приймаючою сім’єю – треба тільки мати відкрити серце і два метри квадратних на підлозі для паломника, щоб він міг поспати, а також булочку на сніданок. Ми запрошуємо усіх мешканців міста розділити декілька днів свою домівку разом із паломниками. Це прекрасний спосіб не лише разом примножити нашу віру, а й показати гостинність галичан», – каже Брат Жан-Даніель зі спільноти Тезе.

«У будь-якій зустрічі Тезе багато уваги ми приділяємо саме молитвам Тезе з нашими піснями, також зустрічам молодих людей у малих групах, та обговоренням, роздумам стосовно різних аспектів нашого життя. Програма для учасників передбачає дуже багато воркшопів, маємо багато спікерів. Дуже важливим є відкрити реальність українських церков – в неділю зранку ми візьмемо участь у служіннях в християнських церквах міста.

Усі паломники мають при собі спальні мішки та каремати, що дає змогу обійтись найпростішими умовами для проживання. Ми підготували програму таким чином, що часу сидіти вдома не буде. Тож запрошуємо львів’ян відкрити свої двері для прочан. Для цього потрібно зареєструватись, скориставшись формою на офіційному сайті зустрічі www.taize.fr/lviv, – каже, брат Бенуа, спільнота Тезе.

Зголошуватись для участі в зустрічі можна до 20 квітня, проте приймаючих сімей організатори будуть приймати і реєструвати до тих пір, поки кожен паломник не віднайде свою приймаючу сім’ю у Львові. Вхід буде вільним на велотрек СКА під час обідньої та вечірньої молитви – запрошують, найперше, мешканців міста на ці молитви.

«Станом на сьогодні ми маємо понад 2 тисячі учасників, і зараз для кожного з цих учасників ми шукаємо приймаючу сім’ю. Зокрема, станом на сьогодні нам ще бракує 300 місць для ночівлі цих молодих осіб. Так само, за нашими підрахунками, ми маємо вже 350 волонтерів зі Львова, також маємо трьох довготривалих волонтерів з Європи.

Протягом нашої програми основною локацією буде велотрек СКА на вул. Клепарівській, 39. Ще однією великою локацією буде парк Івана Франка, де буде централізовано відбуватися роздача їжі два рази на день для усіх учасників цієї зустрічі. Кожного для ми будемо мати воркшопи, різні семінари, буде задіяно більше ніж 30 локацій в центральній частині міста, і кожна з цих локацій буде присвячена певній тематиці, на котру буде вхід вільним для наших учасників. Це все буде зазначено у спеціальному буклеті, який ми готуємо для кожного учасника.

Для кожного учасника ми будемо мати мапу міста з позначенням головних локацій, а також будемо мати реєстраційні картки з різними варіантами зустрічі, і ці карточки також будуть діяти в транспорті міста Львова. Для кожного учасника буде роздано такий прототип єдиного квитка, якими учасники будуть розраховуватися в транспорті. Завдяки нашим волонтерам буде покрита велика кількість транспортних вузлів міста, особливо в перший день, оскільки молодь буде приїжджати різними видами транспорту. Наші волонтери будуть зустрічати молодь, а також допомагати їм, як дістатися до велотреку СКА.

Особливістю програми є те, що в суботу ввечері будемо мати вечірнє богослужіння в трьох різних храмах різних конфесій – це Архикатедральний собор святого Юра, Римо-католицька катедра, а також церква святого Георгія. Також кожен учасник з будь-яких питань зможе телефонувати на номер гарячої лінії міста Львова 15-80.

Для нас, організаторів, дуже важливо повідомити мешканців міста, що додаткових перекривань вулиць не буде. Наші учасники здебільшого будуть перебувати в центральній частині міста.

Єдиним нашим проханням є те, щоби Львів був справді відкритим для світу, і щоби наші мешканці, навіть якщо вони не є зареєстрованими як учасники чи волонтери, допомагали нашій молоді під час цієї програми. Адже наша молодь буде користуватися громадським транспортом, відвідувати публічні місця нашого міста, тому якщо молода людина не буде могти дати собі раду і буде у вас щось запитувати, то ми ласкаво запрошуємо допомогти, щоб справді бути відкритими до цих молодих людей. Адже кожен мешканець Львова буде інформаційним носієм про нашу державу, про нашу релігію і про наше місто», – розповів Тарас Косар, працівник БО «Фундація Духовного Відродження».

Це перша регіональна зустріч Тезе в Україні, яка отримала підтримку та благословення від Блаженнішого Святослава (Шевчука), Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, Української Греко-Католицької Церква (УГКЦ), Його Преосвященства Філарета (Кучерова), архієпископа Львівського і Галицького, Української Православної Церкви, Його Преосвященства Мечислава Мокшицького, Архиєпископа Львівського та Римо-Католицької Церкви (РКЦ).

Довідка:

Тезе (Taizé) – міжнародна християнська екуменічна спільнота із села Тезе у Франції. Заснована у 1940 році братом Роже, який залишався її головою аж до своєї смерті 16 серпня 2005 року. Сьогодні спільнота організовує щорічні різдвяні зустрічі у різних європейських містах. Окрім того, протягом року тисячі молодих паломників відвідують село Тезе у Франції.

Молитва Тезе має свій унікальний характер, творячи новий стиль церковної музики. Пісні Тезе побудовані на коротких фразах із Псалмів та інших книг Святого Письма, які повторюються кілька разів, створюючи особливий молитовний дух.