Львів'ян кличуть на толоку у Парк 700-річчя

У Парку 700-річчя у суботу, 21 квітня, о 10.00 у розпочнеться толока. Під час прибирання не тільки приведуть до порядку паркову зону, але й висадять дерева. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Навесні, декілька років поспіль, ми збираємося у парку, аби зробити його кращим. Отож, і цього разу запрошуємо всіх долучитися до нашої надважливої та водночас веселої справи. Ми будемо не лише прибирати наш парк, а й садитимемо дерева та майструватимемо лавки», – зазначили організатори толоки.

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